Uma grande correria marcou o início de tarde dos peões de A Fazenda 12. Mirella e Raissa estavam do lado de fora da casa quando foram surpreendidas por um suposto helicóptero que sobrevoou a sede do reality da Record para enviar uma mensagem para a vice-Miss Bumbum.

Imediatamente a produção ordenou que Raissa e Mirella que esquentavam água para tomar banho tiveram que entrar às pressas na casa. O sistema Play Plus que exibe imagens 24h de A Fazenda 12 não mostrou a sequência inteira, mas o ocorrido foi suficiente para agitar a tarde dos confinados e dos fãs do programa.

A Fazenda 12 Promove Correria de Peõas Após Helicóptero Tentar Enviar Mensagem

Mas uma tentativa de interferência em A Fazenda 12 agitou a tarde dos peões. Mas dessa vez não foi nenhum carro de som, e sim um helicóptero que teve a missão de enviar uma recado para Raissa dentro do reality. Segundo informações do programa A Tarde É Sua, da Sonia Abrão na RedeTV! a mesnagem era justamente para Raissa se afastar de Mirella.

No momento em que o helicóptero sobrevoou A Fazenda 12, Raissa e Mirella estavam esquentando água do lado de fora da casa para tomar banho. Os peões estão sem água por 48 horas, depois que Mirella decidiu escolher o prêmio de R$20 Mil punindo todos os outros integrantes.

Ainda segundo o programa de Sonia Abrão, a mensagem não chegou a ser entregue porque a produção de A Fazenda 12 agiu rapidamente. Mariano, Lucas e outros peões chegaram a comentar que o reality deve estar bombando, já que é muito caro alugar um helicóptero.

Vale lembrar que depois do episódio em que um carro de som invadiu os arredores de A Fazenda 12, a produção da Record TV aumentou a segurança nas estradas próximas e qualquer tentativa de invasão por áudio a direção do reality irá soltar uma música bem alta para que os participantes não recebam nenhum tipo de informação.

A Fazenda 12 Faz Reviravoltas na Formação da Roça

Já não era uma roça previsível em sua votação normal, e a produção de A Fazenda 12 decidiu colocar ainda mais surpresas durante a votação ao vivo. Foram três poderes surpresas, além das indicações dos peões e do fazendeiro, que acabaram abaladas com cartar externas da dinâmica.

Primeiro foi a vez de Biel indicar um participante, algumas pessoas acreditavam que o cantor não fosse indicar Jojo Todynho, devido a discussão séria que os dois tiveram e a cantora ensinou o funkeiro que “racismo reverso” não existe. Mas Biel decidiu ir pelo caminho mais claro e mandou Jojo direto para roça.

Depois abriu a votação do peões, Mateus Carrieri levou cinco votos e ficou surpreso com os votos de Lipe e Jakelyne. O peão foi o segundo a ocupar os banquinhos dos rejeitados. Da baia de A Fazenda 12, Mateus puxou Lucas Selfie, que até o momento não chegou a ser nem votado em nenhuma formação de roça.

Como já adiantado aos telespectadores, o poder da chama vermelha substituiria o polêmico Resta 1 essa semana. Mirella entregou o pergaminho para Lucas Selfie. O youtuber decidiu seguir seu raciocínio e puxou para a roça, Jakelyne, peoa que ele já havia indicado na votação aberta.

Poderes e Reviravoltas

Um poder especial de um patrocinador, fez com que Biel interferisse mais uma vez na formação da roça. Por ter ganhado uma espécie de concurso durante a semana em A Fazenda 12, Biel ganhou um poder surpresa, só revelado durante o programa ao vivo. O cantor pode substituir o segundo ou o terceiro roceiro por qualquer outra pessoa do jogo. Alegando falta de entrosamento com os mais jovens devido sua idade, Biel decidiu trocar Mateus Carrieri por Raissa. Disse que deixaria Lucas na roça, pelo voto que recebeu semana passada.

Com isso, Jojo Todynho, Raissa Barbosa, Lucas Selfie e Jakelyne Oliveira formaram a nona roça de A Fazenda 12. Jojo, Raissa e Jake farão a Prova do Fazendeiro na noite dessa quarta. Lucas Selfie foi vetado da dinâmica por Jake.