Um barraco daqueles tomou conta da sede de A Fazenda 12 depois da noite de eliminação na última quinta-feira. Isso porque Stéfani Bays pegou Luiza Ambiel no flagra fazendo fofoca para Biel. Ao voltar da roça, o cantor abraçou a ex-banheira do Gugu e recebeu informações do que Mariano falou dele enquanto Biel aguardava a votação.

Stéfani Bays ficou revoltada com o “leva-e-traz” de Luiza Ambiel e armou um barraco em A Fazenda 12. A ex-De Férias com o Ex da MTV chamou Luiza de fofoqueira e que ela não deveria fazer aquilo. Deu-se início então uma confusão generalizada. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 12 Tem Troca de Acusações entre Luiza e Stéfani

Uma briga daquelas tomou conta de A Fazenda 12 assim que Biel retornou para sede do reality após o programa de eliminação. Luiza Ambiel, ao abraçar o cantor e cumprimentar pela volta, disse em seu ouvido que Mariano falou dele enquanto Biel estava na transmissão ao vivo.

Luiza contou que Mariano disse que se Biel fosse para Mato Grosso ele ia aprender a ser homem ao “levar uma surra de pau mole.” Biel ficou muito bravo. O que Luiza Ambiel não esperava era que Stéfani Bays estava por perto e flagrou o momento exato da fofoca e disparou:

“Fofoca não é posicionamento” disse Stéfani e Luiza rebateu: “Eu não fiz fofoca. Eu fiz o quê? Você quer aparecer no jogo em cima de mim? Isso é lealdade.” A ex-De Férias com o Ex então ironizou: “Não é fofoca isso que você fez? Imagina se não fosse.” Ambiel então explodiu: “Você me respeita, garota! Guarda sua opinião para você”.

Ainda em A Fazenda 12, Luiza disse para Stéfani que ela quer causar confusão para inventar uma desculpa e sair do grupo das meninas que ficou enfraquecido com a saída da Carol. Stéfani ficou mais brava ainda e disparou: “Não faça isso, não diga isso! Você é que não gosta de ser contrariada.”

Stéfani Bays Corta Relações Com Luiza

Durante essa manhã em conversa com Victória Villarim, Stéfani disse que não quer mais amizade com Luiza Ambiel em A Fazenda 12.

É manter a convivência e não olhar mais na cara, porque quando a pessoa me faz mal, eu nem toco mais no nome dela. Mas isso me chateou, porque as pessoas já vinham falando e eu pagando para ver. Eu vi com os meus olhos o que ela fez. Não acho certo, não gostei do que ela falou, achei péssimo, achei que aquilo foi soltar veneno e fazer intriga. Pô, uma pessoa acabou de sair, respeita. Agora não é momento de fazer fofoca. E mesmo se não fosse, aquilo não se faz.

Victória Villarim disse que se arrepende de tão ter intervindo como Stéfani fez, já que ela estava presente no momento em que Luiza Ambiel fez a fofoca para Biel.

Eu não dormi. Eu fiquei pensando: ‘Car****, o que foi que eu fiz? Que ridículo, que feio. Minha mãe deve estar decepcionada, o Paulo deve estar. O que eu fiz? Que ridículo! Onde eu estava com a cabeça? Eu não sou assim. E gente, eu estou querendo fazer tudo certo, do jeito que eu sou lá fora, por quê eu fiz isso, sendo que não faço isso nem lá fora. Que coisa ridícula.

Vale lembrar que hoje tem festa em A Fazenda 12, será que os peões encontrarão espaço para curtição em meio a todo esse climão? Será a primeira festa com o grupo das meninas dividido e também sem a presença de Carol Narizinho que foi eliminada na noite de ontem.

Já Biel e Tays poderão comemorar a permanência em grande estilo, já que o público optou pela permanência do casal e A Fazenda 12.