Ao que tundo indica uma nova guerra no curral está prestes a acontecer em A Fazenda 2020. E dessa vez será entre os dois nomes de peso do reality show da Record TV, Biel e Jojo Todynho. A cantora “descascou” o cantor durante a votação de ontem e citou um trecho de uma discussão entre os dois onde o canto disse que ela não gostava dele por ele ser branco.

Jojo explodiu e fez questão de ressaltar que não existe “racismo reverso” e que ela nunca fez uso de sua raça para obter vantagem em sua vida. O caldo azedou, e Biel não conseguiu se explicar direto durante o programa ao vivo. Vem saber o que rolou.

Jojo Todynho e Biel Tem Guerra Declarada em A Fazenda 2020

Parece que A Fazenda 2020 vai chegando em seu grande conflito final, e esperado. Jojo Todynho finalmente parou de jogar água morna no reality e o clima amistoso com Biel acabou de vez. Na votação da última terça-feira a cantora não gostou de ser chamada de Fake e também citou que em certa festa, Biel disse a ela que não gosta dele, por ele ser branco e levantou uma questão polêmica sobre “racismo inverso”, que não existe.

Biel demorou a digerir o discurso de Jojo e focou apenas em justificar que sempre tentou se aproximar de Jojo e que ela nunca quis estreitar os laços com ele. E jojo Todynho reforçou que não quer amizade com Biel nem dentro de A Fazenda 2020 muito menos fora do reality da Record.

Já dentro da casa, Biel retomou a conversa com Jojo Todynho mas a cantora foi irredutível. Depois disso, Juliano Ceglia conversou com Biel e disse para o funkeiro não puxar mais papo com Jojo em A Fazenda 2020.

Não quero mais conversar com as pessoas aqui dentro. Não faço mais questão de entender porque não gostam de mim.

Juliano reforçou e disse que vai ajudar Biel a ficar longe de Jojo Todynho e das pessoas que não querem o bem dele na casa.

Chega de ser bobo! Você tem a postura super educada e tá pagando por isso. Ao invés de você ficar muito puto e perder a cabeça, nem dá bom dia. Chega disso. Não faça mais questão. Eu vou te proibir de falar com ela. Você já tentou de tudo e não tem mais como. Ela já provou que sei lá, é uma vaidade dela, não querer falar. Qualquer pessoa dá o direito a outra.

Noite de Prova do Fazendeiro

Na noite dessa quarta-feira, será realizado a oitava prova do Fazendeiro em A Fazenda 2020. Biel, Tays e Mateus Carrieri disputarão o poderoso chapéu do líder que além de dar imunidade também possibilita uma indicação direto para a roça;

Juliano Ceglia tem andado um tanto quanto desanimado no jogo. Depois das eliminações de Luiza Ambiel e Victória Villarim, o jornalista está certo que será o oitavo eliminado em A Fazenda 2020. Juliano inclusive fez questão de não esconder que quer ir para a eliminação e testar sua popularidade.

Ainda em A Fazenda 2020, Juliano Ceglia pediu para Tays Reis que o vetasse da Prova do Fazendeiro. Algumas pessoas que o carro de som que invadiu os terrenos próximos de A Fazenda em Itapecirica da Serra com a mensagem para que Mirella se afastasse de Juliano e Biel tenha jogado um balde de água fria no ânimo do jornalista de competir pelo prêmio de R$1,5 Milhão.

Vale lembrar que a eliminação acontece nessa próxima quinta-feira, e quem perder irá para a oitava roça de A Fazenda 2020. Disputarão a Prova do Fazendeiro na noite de hoje, Biel, Tays e Mateus Carrieri. E você, quem você acha que sairá da roça e virará líder do reality da Record? E quem será eliminado?