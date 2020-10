As coisas estão bem agitadas em A Fazenda 2020 na tarde dessa terça-feira. Depois da passagem de um carro de som que balançou as estruturas dos peões, Biel se juntou com sua trupe, Juliano, Victória e Mirella e estão pensando em colocar na próxima roça o casal, Jakelyne e Mariano.

Juliano já estava na dúvida em colocar Raissa ou Lipe na mira da eliminação dessa semana. O jornalista inclusive optou por indicar Lipe Ribeiro que já o colocou na roça uma vez. Mas Biel parece que não engoliu o bloqueio da participação da prova do fazendeiro feita pelo sertanejo e ainda que vingança.

Biel Articula Colocar Jakelyne e Mariano na Roça

A Fazenda 2020 segue a todo vapor na Record TV, aliás não se pode dizer “vapor” já que o negócio está mais fogo no feno mesmo como diz Marcos Mion. Na tarde dessa terça-feira, os peões foram surpreendidos com um enorme carro de som com uma mensagem direta para Mirella.

O áudio disparado dizia para Mirella se afastar de Biel e Juliano e se aproximar de Stéfani. Alguns peões ficaram intrigados com a mensagem, como Lucas Selfie, Stéfani e Victória Villarim, mas a “protagonista” do áudio parece não ter se importado muito.

Prova disso é que logo depois da mensagem, Biel se reuniu com Mirella, Juliano e Victória na sala de A Fazenda 2020 para traçar planos de votação para a formação da roça, que acontecerá logo mais.

Biel apresentou uma nova ideia para seus aliados, a de colocar Mariano e Jakelyne para testar o casal na eliminação: “Ele te desrespeitou naquela atitude. Então motivo tem, de sobra” disse o funkeiro.

Já o fazendeiro dessa semana de A Fazenda 2020 gostou da ideia e disse que está disposto a não indicar mais Lipe Ribeiro caso a estratégia dê certo: “Pode ser, só estou reformulando tudo”.

Sim, mas se quiser ir no Lipe também, é isso. Só que a gente tem a grande oportunidade de colocar o casalzinho na roça. E aí a gente vai ver se tá bonito ou tá feio o que eles estão fazendo aqui dentro. E eu acho que tá ridículo, vendo de fora – afirmou Biel.

Carro de Som Invade A Fazenda 12 e Deixa Peões Intrigados

Um inicio de tarde para lá de agitado tomou conta de A Fazenda 2020. Um carro de som enorme invadiu terrenos próximos ao sítio onde o reality é gravado e mandou uma mensagem bem clara para Mirella. Como o espaço onde A Fazenda é aberto o áudio chegou até a sede.

Mirella, se afaste do Biel e Juliano e confie apenas na Stéfani. Sterella. Estamos com vocês – dizia a mensagem em alto e bom som.

No momento que o carro de som chegou em A Fazenda 2020, todos os peões estavam dentro da casa. Eles não puderam ir até o espaço de fora da sede mas encostaram o ouvido na porta e ouviram o recado.

Peões Ficam Chocados

As reações dos peões foram as mais diversas. Stéfani assim que ouviu a mensagem foi para o quarto chorar. Na tarde de ontem, a ex-De Férias com o Ex da MTV chegou a comentar em conversa com Lipe e Lucas que nessa edição ainda não havia rolado carro de som, que é de costume aparecer no reality da Record.

Biel disse que a mensagem foi mandada pela assessoria de Stéfani. O cantor acredita que ele está forte dentro de A Fazenda 2020. já que ele voltou de duas roças. Ele também está certo de que a postura de Mirella tem agradado os fãs, já que a funkeira também enfrentou uma eliminação e voltou.

Já Stéfani se defendeu das acusações de Biel: “É fã, gente. Se fosse minha assessoria, não ia mandar meu nome. Não sou burra.”

Victória Villarim e Lucas Selfie também ficaram bem reflexivos com a mensagem que chegou até eles. Já o perfil de Raissa Barbosa publicou uma nota oficial pedindo para que os fãs da vice-Miss Bumbum não enviem carros de som até as proximidades de A Fazenda 2020.