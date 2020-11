Ânimos aflorados após uma formação de roça cheia de reviravoltas tanto para os peões de A Fazenda 2020, como também para os telespectadores. Com tantas interferências de poderes e dinâmicas, Jojo Todynho acabou ocupando um dos “banquinhos dos rejeitados.”

Apesar de repetir que está “tudo bem, tudo certo” Jojo Todynho acabou transparecendo certa irritação por estar a caminho de sua segunda roça na sequência. Isso fez com que a funkeira se irritasse com Lipe Ribeiro e os dois terminassem brigando durante a madrugada da quarta-feira, como Jojo chamando Lipe de “burro” e ele respondendo a cantora dizendo que ela é “mimada.”

Jojo Fica Brava com Lipe Ribeiro em A Fazenda 2020

Apesar do discurso de que A Fazenda 2020 é um jogo para votar e ser votado, Jojo Todynho pareceu nervosa e pouco confortável ao enfrentar sua terceira roça seguida. A funkeira pode disputar a preferência do público com Mirella, Stéfani e Mateus. E é justamente o medo de enfrentar uma eliminação com Mateus que deixou Jojo com os nervos à flor da pele.

Durante a votação na última terça-feira, Lipe recebeu o poder da chama vermelha que ordenava que seu detentor indicasse uma pessoa da sede direto para a roça de A Fazenda 2020. Lipe então indicou Tays. Mas a cantora baiana acabou salva pelo poder da chama verde, que ficou com Mariano e permitiu que o sertanejo salvasse alguém da roça.

Depois disso, aconteceu a famosa dinâmica do Resta 1. Lipe teve que escolher quem salvaria de uma possível roça: Raissa, Jojo Todynho e Lidi Lisboa. Com muita dúvida, o empresário optou por escolher Lidi. A atriz, também com muita angústia, salvou Raissa e Jojo foi parar na berlinda de A Fazenda 2020. Depois do programa ao vivo, Jojo expressou sua indignação por não ter sido salva por Lipe, e a briga foi bem tensa.

Lipe É Chamado de Burro Por Jojo

Se durante o programa ao vivo Jojo Todynho tentou passar o clima de “tá tudo certo” ao chegarem na sede, a cantora botou para quebrar e falou tudo o que pensava sobre a estratégia de Lipe. Jojo disse que se o empresário tivesse a salvado no Resta Um, ela com certeza teria escolhido Lide para livra-la da roça e mandado Raissa para a eliminação.

Você foi burro. Eu tenho direito de te achar burro – disse Jojo para Lipe na sala na frente de todos.

Mas Lipe não ficou quieto e respondeu Jojo no mesmo nível: “E você é mimada. Eu também tenho o direito de te chamar de mimada.”

Jojo Explica Para Raissa Porque Salvaria Lidi

Muito próximas desde o início de A Fazenda 2020, Jojo acabou surpreendendo a todos, principalmente Raissa, deixando bem claro que não a salvaria no Resta 1 e sim Lidi Lisboa. Depois da briga com Lipe Ribeiro, Jojo foi se explicar com a vice-Miss Bumbum 2017.

Eu teria salvado a Lidi por ele ter dado prioridade em me salvar e não salvar ela. Pensando com o raciocínio dele, dela não ir para a roça. Até porque ela sempre foi prioridade do Lipe e Lucas. Entendeu? Mas tá tudo bem e certo. Se você ficar aqui e não quiser falar comigo, ficar chateada, é um direito seu. Eu deixo tudo claro.

Jojo também está com medo de ir para roça com Mateus e um dos dois deixarem a competição por R$1,5 Milhão em A Fazenda 2020.