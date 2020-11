Lidi Lisboa está em uma semana daquelas em A Fazenda 2020. A atriz não superou a eliminação de seu amigo Lucas Selfie na quinta-feira passada. A peoa chorou todas na festa e agora a tristeza deu lugar à raiva e intérprete da protagonista Jezabel está soltando fogo pelas ventas.

Na exibição da Prova de Fogo no programa de ontem (segunda-feira) em A Fazenda 2020, Lidi Lisboa xingou todo mundo e mais um pouco após ter perdido a dinâmica e ter que dormir na baia por mais uns dias. Um pouco mais calma, ela conversou com Stéfani e disparou para a influencer dizendo que formar casal em reality é uma estratégia de jogo. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 2020 Tem Explosão De Lidi Lisboa

Lidi Lisboa está nervosa em A Fazenda 2020 e não é pouco. A atriz não superou a eliminação de seu melhor amigo no jogo, Lucas Selfie na última quinta-feira. Lidi chorou depois da eliminação e a tristeza durou até na sexta-feira, durante a festa.

Depois da festa, Lidi ainda continuou na “fossa.” A atriz só ficou mais animada, ao conseguir participar da Prova de Fogo no último domingo. Mas a dinâmica exigiu equilíbrio, concentração e sorte, tudo o que Lidi Lisboa não teve, e isso acabou a levando para mais uma semana de baia em A Fazenda 2020.

A peoa ficou com mais raiva ainda e voltou da prova gritando para todos os lados que deseja ir para a roça. Isso até despertou uma hipótese de Jakelyne indicar a atriz para a berlinda que começa a ser formada na noite dessa terça-feira. Lidi também passou a analisar melhor o comportamento dos peões e a formação de casal dentro do reality.

Lidi e Stéfani Falam sobre casais em A Fazenda 2020

Talvez, uma das técnicas mais usadas para se dar bem em um reality show é a formação de casal dentro do programa. Isso deu certo desde A Casa dos Artistas, no SBT no início de 2000. E depois nos BBBs da Globo. Na Fazenda da Record já rendeu até casamento e namoros longos. Mas para Lidi Lisboa, formar casal, principalmente em A Fazenda 2020 é técnica de sobrevivência.

Com certeza, amor. Por que você acha que as pessoas procuram fazer casal? Para ficar bem na fita. Pelo que percebi é isso. Fica tudo lindo ‘oi, amor. Vamos fazer um casal’. Entendeu? Um se apoia no outro. É simples. Tanto é que não demorou muito. Tá tudo certo. É o jogo deles – disse Lidi para Stéfani em papo próximo a baia.

O papo entre Stéfani e Lidi Lisboa foi se estendendo e as duas conversaram sobre a hipótese de formar casal em A Fazenda 2020. Stéfani até ensaiou um flerte com JP Gadelha, mas o bombeiro acabou eliminado antes do romance desabroxar.

Eu não faria casal com ninguém aqui. Ninguém é meu perfil. Ninguém me atrai pra fazer casal. Eu não faço casal nem na vida. Quem dirá em um programa de TV – disse Stéfani para Lidi.

JP Gadelha Disse que Ficaria com Stéfani

Um dos primeiros eliminados de A Fazenda 2020, o bombeiro JP Gadelha, chegou a afirmar em entrevistas que sentiu atração pela ex-De Férias com o Ex da MTV, mas que não teve muito tempo de investir na relação.

Se fosse pra rolar alguma coisa, acho que talvez com a Teté. Acho que com a Stéfani. Talvez se tivesse permanecido mais um pouquinho. Mais uma festinha.

Vale lembrar que na noite dessa terça-feira, será formada a décima roça de A Fazenda 2020. Dessa vez, cinco peões irão para a berlinda. Um será pela indicação da fazendeira. Dois peões mais votados também irão para a “zona de perigo”. Um dos roceiros será indicado pelo poder da chama vermelha e o último será pela dinâmica do Resta Um.