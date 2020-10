Já tem fazendeira colocando as “manguinhas de fora”, como diz o ditado. Luiza Ambiel quer fazer mudanças em A Fazenda 2020 e colocar o pessoal que foge dos afazeres domésticos para trabalhar. Mas ainda está faltando um pouco de jeito para a ex-banheira do Gugu que teve uma atitude grosseira com Tays na tarde da última quinta-feira.

Com o poder do chapéu, Luiza Ambiel quis ditar ordem e não permitiu que Tays Reis limpasse o fogão. A cantora que estava no local se ofereceu para limpar o eletrodoméstico, no entanto a ex-banheira do Gugu disse que aquilo seria tarefa para Stéfani Bays que não tinha ajudado em nada durante o dia. Depois de insistir, Tays levou uma resposta atravessada.

Luiza Ambiel Quer Mostrar Quem Manda em A Fazenda 2020

Luiza Ambiel, ao que tudo indica, não quer ser contrariada durante sua permanência como Fazendeira em A Fazenda 2020. A ex-banheira do Gugu quer mostrar autoridade e distribuir serviços para todos de forma mais justa possível, nem que tenha que ser grossa com alguém.

E foi exatamente o que aconteceu na tarde da última quinta-feira. Enquanto alguns peões terminavam de almoçar, Luiza Ambiel pediu para que Stéfani, Biel, Cartolouco (que estava prestes a ser eliminado) cuidassem da lavagem das panelas e limpeza do fogão.

No entanto a cantora do hit Metralhadora, tomou a frente e disse que poderia limpar o fogão. Luiza Ambiel então disse que essa tarefa seria de outras pessoas que não tinham feito nada em A Fazenda 2020.

Eu vou limpar o fogão, relaxa. Pode deixar, disse Tays. “Não, deixa que a Stéfani faz, eu tô passando para a galera que não fez nada” argumentou Luiza Ambiel. A cantora então insistiu dizendo que já estava ali. E Luiza Ambiel foi mais enérgica em A Fazenda 2020.

Não tira minha autoridade de fazendeira!

Stéfani Bays Se Recusa a Limpar o Fogão

Tays Reis ficou triste com a forma grosseira que Luiza Ambiel falou com ela em a Fazenda 2020. A cantora desceu até a baia e caiu no choro. Enquanto isso, Luiza pediu para Stéfani Bays limpar o fogão. A ex-participante do De Férias com o Ex, disse que não faria a atividade pois já havia realizado outras tarefas. Luiza não insistiu.

Ainda em A Fazenda 2020, Stéfani subiu até a casa da árvore e revelou para Mirella o que aconteceu. A modelo disse que não iria fazer porque não estava com vontade e que não tinha aceitado o convite do reality para servir de empregada para os outros.

Enquanto isso, Luiza Ambiel, percebeu que foi grossa com Tays Reis e desceu até a baia para pedir desculpas. Tays continuou de cabeça baixa no colchão.

Tarefas Delegadas em A Fazenda 12

Na manhã dessa sexta-feira, Luiza Ambiel designou as atividades com os animais e horta de A Fazenda 2020. A grande expectativa era com a tarefa que ficaria com Lipe. O ex participante do De Férias com o Ex já disse para todo mundo que tem pavor de aves e que não sabe o que irá fazer quando tiver que executar a função.

Mas Luiza não pegou tão pesado com o influencer e deixou para ele a tarefa de cuidar de outra atividade. Luiza Ambiel virou a Fazendeira de A Fazenda 2020 na última quarta-feira depois que venceu uma dinâmica de perguntas e respostas. Cartolouco foi eliminado na noite de quinta-feira, o jornalista conquistou apenas 24,90% dos votos do público.

Veja quem ficou com cada função para a semana: