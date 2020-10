A coisa pegou fogo na edição exibida na última segunda-feira em A Fazenda 2020. Antes de dar início a Prova de Fogo, Marcos Mion indagou Mateus Carrieri sobre surpresas agradáveis e desagradáveis que o ator teve dentro do reality.

Sem pestanejar, Mateus Carrieri disse que a surpresa boa de A Fazenda 2020 foi Stéfani Bays e a surpresa desagradável foi Luiza Ambiel, uma pessoa que o ator já conhecia fora do reality. Luiza imediatamente rebateu, dizendo que o sentimento é recíproco e o caldo azedou de vez. Vem saber mais sobre esse barraco.

A Fazenda 2020 Marca a Quebra de Laços Entre Luiza E Mateus

Mateus Carrieri e Luiza Ambiel se conhecem de outros carnavais. Antes de entrarem em A Fazenda 2020 os dois sempre se cruzavam nos corredores do SBT ou em eventos sociais. Tanto Luiza como Mateus participaram de edições distintas de A Casa dos Artistas no SBT, percursora dos realities shows na TV.

Mas se antes os veteranos da TV trocavam algumas ideias e observações sobre o jogo, agora ficou apenas as trocas de ofensas e mágoas de um presente bem recente. A intensidade do jogo de A Fazenda 2020 e principalmente a convivência fizeram Luiza e Mateus jogarem de lados opostos do reality rural da Record.

A gota d´água foi a fofoca que Luiza Ambiel fez para Biel sobre uma fala de Mariano. Enquanto o funkeiro estava aguardando o resultado da roça ao vivo do lado externo da casa, Mariano dividiu com os amigos presentes a arrogância de Biel, e disse que se ele fosse criado no Mato Grosso levaria uma “surra de pau mole” para aprender a viver.

Assim que Biel voltou da eliminação, Luiza contou tudo o que aconteceu em sua ausência. O funkeiro então ficou revoltado com o sertanejo e mais uma briga aconteceu em A Fazenda 2020.

Mateus Carrieri foi questionar Luiza Ambiel, o porquê que a ex-banheira do Gugu foi fazer a tal fofoca em um momento em que os ânimos de todos estavam a flor da pele. Luiza explicou que não gosta de injustiça. E Carrieri lhe disse que foi uma atitude totalmente desnecessária. Esse acontecimento também serviu para o fim da amizade entre Stéfani e Ambiel.

Bate Boca Durante A Fazenda 12

Marcos Mion chamou Mateus Carrrieri durante sua entrada para anunciar A Prova de Fogo. O apresentador de A Fazenda 2020 questionou o ator sobre surpresas boas e desagradáveis dentro do reality. Carrieri destacou a amizade com Stéfani Bays como uma das surpresas boas. E o desapontamento com Luiza Ambiel como algo chato.

Nesse momento, é inevitável não falar. Eu tô chateado com a Luiza. Todo mundo percebeu. Eu parei de falar com ela por algumas atitudes que tomou e ainda não tive oportunidade de conversar com ela.

Mas Luiza nem esperou Mateus fazer suas observações e já contra-atacou o “amigo” de anos.

Não é ele que não quer falar comigo, eu também não quero falar com ele. Acho que a atitude dele também me decepcionou. Ele, várias vezes, sentado aqui na cozinha, falou mal do Biel pra mim e eu nunca falei. No quarto, ele foi dizer ‘então se eu falar mal do Biel, você vai falar pra ele?’. Eu falei ‘não. Vou chamar o Biel para você falar.

Nesse momento, Mateus interrompeu o discurso de Luiza para corrigi-la sobre o que ele tinha falado: “Eu não falei que feio. Eu falei ‘pra quê você foi falar isso.” Luiza insistiu em sua versão, mas a produção de A Fazenda 2020 exibiu um VT e mostrou que Mateus disse a verdade sobre o fato.

Fim da Briga e Início de Roça

Por fim Mateus Carrieri pediu para poder falar e finalizar a sua resposta e deu um cutucão daqueles na ex-banheira do Gugu.

Deixa eu falar? Você foi envenenar o Biel naquele momento que ele tava voltando da roça, querendo comemorar. Não era a hora e nem tinha motivo. Eu aprendi nos meus 53 anos que se a gente não tem alguma coisa boa e positiva para falar, é melhor ficar quieto.

Na noite dessa terça-feira os peões irão formar a sexta roça de A Fazenda 2020. Enquanto Mariano planeja indicar Luiza para a eliminação, parte da casa articula a inda de Jakelyne para a Roça.