Prova do Fazendeiro Roça 6 Traz a Vitória Para Juliano

Não foi uma dinâmica das mais complexas, no entanto os peões tiveram que exercitar o fôlego, paciência e a mira na Prova do Fazendeiro Roça 6. Mateus, Mirella e Juliano tiveram que passar por duas estações. Na primeira, os peões tinham que serrar madeiras atravessadas em um corredor. Depois de liberado o espaço, eles chegavam então e uma carapuça e de lá tinham que arremessar cinco bolas em três espaços diferentes.

As bolas ficavam na extremidade do corredor, então eles também tinham que correr até a outra ponta, pegar a bola, voltar até a carapuça, posicionar a bola e arremessa-la. Mateus Carrieri garantiu uma boa vantagem durante um bom tempo, mas depois deixou que Juliano e Mirella empatassem a situação. Juliano acabou tendo mais sorte e venceu a Prova do Fazendeiro Roça 6.

Mateus Fica Decepcionado

Foi por muito pouco que Mateus não venceu a prova. O peão é conhecido em A Fazenda 12 por evitar fazer dinâmicas que envolvam corrida por achar que não páreo para os mais jovens da casa. Mas por um bom tempo, o ator garantiu vantagem no jogo. Ao final, Juliano dedicou a Prova do Fazendeiro Roça 6 ao amigo.

Mateus recentemente abriu seu coração para Biel e ganhou o coração do público. O ator disse não acreditar que irá chegar na final de A Fazenda 12. Diferente dos outros participantes, Mateus não tem tantos seguidores e fãs então ele disse que qualquer prêmio que ganhar enquanto estiver no jogo já tem muita importância, inclusive a estadia por mais tempo no reality pode lhe garantir algum tipo de trabalho após sair do confinamento. No entanto, A Prova do Fazendeiro Roça 6, mostrou que o ex-ator de Chiquititas está com muito fôlego para qualquer atividade física.

Depoimentos para Ficarem na Casa

Depois de formada a sexta roça de A Fazenda 12, os peões retornaram para a sede e lá tiveram um minuto para defenderem sua permanência no reality da Record. Após vencer a Prova do Fazendeiro Roça 6, Mariano também passou para Juliano o chapéu que é símbolo da liderança da casa. Aliás essa será a segunda vez que Juliano irá comandar os peões.

Para defender sua permanência por mais uma semana em A Fazenda 12, Luiza Ambiel, que foi bloqueada da Prova do Fazendeiro Roça 6 por Juliano Ceglia disse:

Boa noite, pessoal de casa. Eu queira pedir mais uma vez para vocês deixarem ficar. Vou lutar por esse sonho. É muito legal. Lógico, tem as dificuldades e momentos difíceis, mas vocês sabem o quanto eu amo estar aqui e votem para eu ficar. Eu erro, tento acertar, tenho defeitos, mas tenho qualidades. Eu não ataco ninguém até que pisem no meu calo. Brigo pelas minhas amizades e vou brigar até a final. Se puderem deixar ficar, peço de coração para ficar aqui e sonha em estar aqui.

Já Mateus Carrieri, que quase venceu a Prova do Fazendeiro Roça 6, destacou pontos altos de sua carreira e disse para o público que não tem tantos seguidores como seus concorrentes.

Bom, eu não tenho milhões de seguidores na internet, equipes fazendo mutirões de votação, mas tenho uma carreira de mais de 45 anos como ator, 29 de novelas, mais de 35 espetáculos de teatro e a minha conduta aqui dentro. Acho que condiz com a minha experiência. Tentei aprender muito com essa molecada. Tentei ser um paizão aqui pra eles por 90% tem idade para serem meus filhos. Fiz com carinho e fui sincero como se fossem minhas filhas. Se puderem, me deixem aqui.

Diferente de Mateus, Mirella pediu apoio aos fãs e seguidores, inclusive garantiu que as informações de como fazer para deixa-la no reality estarão disponíveis em suas redes sociais através de sua equipe do lado de fora.