Faltam pouquíssimos meses para a estreia do BBB 21. O reality mais famoso da TV brasileira decidiu pegar a onda de popularidade do seu “colega” A Fazenda 12 e pipocar alguns rumores de supostos participantes.

Como já informado pelo Reseller Web, o BBB 21 repetirá a fórmula de sucesso adotada na edição história de 2020, juntar famosos com anônimos. Esse ano Boninho apostou em assumir participantes com popularidade nas redes sociais e no meio artístico e o resultado foi super positivo. Agora a dúvida que não quer calar é: “Quais serão os famosos que ficarão confinados?”

Depois de Luana Piovani, Outra Famosa É Cotada para o BBB 21

Talvez Boninho e a Globo tenham se arrependido de não apostar em um novo Big Brother Brasil ainda esse ano. Rumores de uma edição inédita ainda em 2020 chegou a ventilar nos bastidores da emissora dos Marinhos, afinal já estava tudo pronto, era só confinar os novos brothers e criar novas provas para a dinâmica do reality. Mas o assunto esfriou o a Globo decidiu deixar seu pupilo do verão para o ano que vem, o BBB21.

Quem teve sorte com isso foi a Record TV, que está surfando na audiência em comparação a Globo e as outras emissoras. Com o BBB 21 confirmado só para o início do ano que vem, A Fazenda vem roubando a atenção do público que parece ter gostado e se identificado com a proposta de confinamento, também imposta no mundo real, devido a pandemia do novo coronavírus.

Mas a Globo não está quietinha e está aproveitando que A Fazenda 12 é composta por “celebridades” e vem pipocando informações sobre as novidades que acontecerão no BBB 21. Mas o que o povo quer saber mesmo é quem a emissora dos Marinhos irá chamar para seu reality mais famoso. Especulações apontam para Graciele Lacerda, Eri Johnson e até Lívia Andrade.

Eri Johnson Trocou BBB Por Roberto Carlos

Para a edição de 2020, Boninho chegou a convidar Eri Johnson, ator que ficou famosos por interpretar personagens cômicos na TV, mas o ator já tinha um projeto em sua agenda, o cruzeiro Emoções de Roberto Carlos, onde atua fazendo shows e divertindo os fãs do rei entre as apresentações de Roberto. Como o Cruzeiro era um trabalho certo, Eri não quis trocar o certo pelo duvidoso. Mas com a pandemia, o cruzeiro acabou não acontecendo, agora o ator fala sobre uma possível participação no BBB 21.

Ah, vocês já começaram com esse negócio, olha como vocês são danadinhos. Eu tenho que pensar muito. Eu tenho que pensar muito. Preciso pensar – disse o ator durante participação no programa de Melhor Agora, apresentado por Mariana Godoy na Band.

Lívia Andrade Também Pode Virar Uma Sister

Desligada do SBT recentemente, Lívia Andrade também é um forte nome a compor o elenco do time “camarote” do BBB 21. Lívia trabalhou por mais de vinte anos na emissora de Silvio Santos e ficou famosa por entrar na brincadeira do patrão e não fugir de polêmicas com seus colegas do quadro Jogo dos Pontinhos, sucesso das noites de domingo do SBT.

Lívia também apresentou por um tempo o programa Fofocalizando, e também chamou a atenção por discordar ao vivo das opiniões de Mara Maravilha. Desde que saiu do SBT, Lívia Andrade tem se mantido longe de entrevistas e postagens mais “chamativas”, quase um descanso para sua imagem. Léo Dias do Metrópoles disse em sua coluna que sua ex-colega de emissora pode entrar sim na próxima temporada do BBB 21.

Luana Piovani Também Já Falou Sobre BBB 21

Acostumada a dar pitaco em tudo e expor acontecimentos de sua relação com seu ex-marido, Luana Piovani também chegou a comentar sobre uma possível participação no BBB 21.

Colunistas afirmam que o sonho de Boninho é colocar Luana Piovani dentro do BBB 21. E a atriz falou sobre sua possível participação em tom de brincadeira.

Essa história do BBB está hilária, hilária. Realmente se eu entrasse naquele reality ia ser um ‘bafo. Mas eu teria que entrar de chicote com direito a um requinte de tortura e acho que só. Um bom chicote com requinte de tortura estava bom.

Enquanto nenhum famoso ainda é confirmado para o Big Brother do ano que vem, o público vai apontando quem gostaria de ver confinado no programa da Globo, até Kelly Key disse que já foi convidada para participar do reality.

Vale lembrar que, ao que tudo indica, o BBB 21 irá pegar uma boa parte de quarentena imposta pela pandemia. A ideia da Globo é aproveitar ao máximo o confinamento, uma vez que isolados dentro da casa, os participantes não tem contato com o mundo externo e não correm o risco de contrair a doença. Os cuidados com a produção também ficam redobrados.