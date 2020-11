O BBB 21 já está quase chegando, e se repetir o mesmo sucesso que a edição de 2020 será um fenômeno da TV. Boninho inclusive já confirmou que ano que vem o Big Brother repetirá a mesma fórmula, misturar anônimos e famosos.

Observado que a grande parte dos “famosos” que entraram no Big Brother 2020 saíram do reality sem queimar o filme e ainda se deram bem ao longo do ano, algumas celebridades já manifestaram vontade de entrar na edição do BBB 21. Vem saber quem são eles, e o que eles disseram para Boninho, o “Manda-Chuva” do programa da Globo.

BBB 21 Vem Aí e Algumas Celebridades Não Querem Ficar de Fora

“Se você pudesse me dizer, até onde vai a sua fé, o que faria? Pagaria para ver?” Já diria Paulo Ricardo na trilha sonora que em breve estará novamente na abertura do BBB 21. E é exatamente o que alguns famosos estão buscando para o ano que vem, entrar no time do camarote do Big Brother Brasil.

Boninho já disse em sua rede social que uma das coisas que o BBB 21 irá repetir é misturar anônimos com famosos. Na edição de 2020, Manu Gavassi, Babu Santana e a blogueira Boca Rosa foram algumas celebridades que tiveram (mais) destaque na mídia depois de suas passagens pelo reality da Globo.

Agora, alguns famosos também buscam um lugar ao sol e entrar na jogada para tentar ganhar um prêmio milionário e mais visibilidade nas redes. Rita Cadilac, a cantora MC Loma e até Luana Piovani citaram um pedido ou um possível “aceito o convite” para entrarem no BBB 21.

Famosos Se Jogam no BBB

Rita Cadilac que já participou de A Fazenda na Record foi direta e pediu para Boninho para entrar no BBB 21: “Quero ir para o BBB, me chama Boninho.” MC Loma, dona do hit, “Envolvimento” lembrou o diretor da Globo que já fez dezoito anos e se propôs a fazer entretenimento de verdade.

Rica de Marré é uma influenciadora com mais de 4 milhões de seguidores também disse em suas redes sociais que está disposta a se jogar nas festas do BBB 21 e brigar por causa de comida. Será?? Bom, resta saber quem Boninho quer de famoso para agitar nas provas de resistência, do anjo e lógico a do líder.

O saldo foi bem positivo para alguns dos participantes do BBB esse ano. Manu Gavassi ganhou destaque foi para a final e agora vai estrelar uma série ao lado de sua amiga, Bruna Marquezine. Babu Santana também mandou bem no reality da Globo e além de assinar um contrato com a emissora dos Marinhos, também aparecerá em breve na segunda parte de Salve-se Quem Puder. E até Rafa Kalimann que antes tinha destaque como empresária do mundo sertanejo está se preparando para aparecer em uma das novelas da Globo. Depois de tanta coisa boa com os brothers e sisters, não é atoa que a uma vaga para o time do camarote do BBB 21 não seja mega disputada.

Luana Piovani Também Já Falou Sobre BBB 21

Acostumada a dar pitaco em tudo e expor acontecimentos de sua relação com seu ex-marido, Luana Piovani também chegou a comentar sobre uma possível participação no BBB 21.

Colunistas afirmam que o sonho de Boninho é colocar Luana Piovani dentro do BBB 21. E a atriz falou sobre sua possível participação em tom de brincadeira.

Essa história do BBB está hilária, hilária. Realmente se eu entrasse naquele reality ia ser um ‘bafo. Mas eu teria que entrar de chicote com direito a um requinte de tortura e acho que só. Um bom chicote com requinte de tortura estava bom.

Enquanto nenhum famoso ainda é confirmado para o Big Brother do ano que vem, o público vai apontando quem gostaria de ver confinado no programa da Globo, até Kelly Key disse que já foi convidada para participar do reality.

Vale lembrar que, ao que tudo indica, o BBB 21 irá pegar uma boa parte de quarentena imposta pela pandemia. A ideia da Globo é aproveitar ao máximo o confinamento, uma vez que isolados dentro da casa, os participantes não tem contato com o mundo externo e não correm o risco de contrair a doença. Os cuidados com a produção também ficam redobrados.